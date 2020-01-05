Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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Tekirdağ'dan kısa kısa

6 saat önce

Ziraat Bankası Bölge Edirne Bölge Müdürü Kemalettin Bayat, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Ziraat Bankası Bölge Edirne Bölge Müdürü Kemalettin Bayat, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan açıklamada Rektör Şahin'in ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Bayat'a teşekkür ettiği belirtildi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, kurumlar arası uyumun önemine vurgu yaparak hedeflerinin yalnız eğitim veren değil, bölgeye katkı sunan bir üniversite olmak olduğunu kaydetti.

Ocak ayı meclis toplantısı

Marmaraereğlisi Belediyesi ocak ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.


Belediyeden yapılan açıklamada toplantının Başkan Hikmet Ata başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada toplantıda gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı kaydedildi.

Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Bankası, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:16 Kaynak: AA
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