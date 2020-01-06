Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesi ocak ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel başkanlığında Ulaş Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Denetim Komisyonu oluşturuldu. Komisyona Salih Tıknas, Mülayim Bedir ve Erol Yürük'ün seçildi.

Ahimehmet, Esenler, İğneler, Pınarbaşı, Vakıflar, Velimeşe ve Yulaflı mahallelerinde bulunan 24 adet taşınmazın devir alınması hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Meclis üyeleri huzur hakkı ve bazı birimlerdeki personelin fazla mesai ücretleri de görüşüldü.

Toplantı sonunda Başkan Yüksel, bir süre daha meclis üyeleriyle sohbet etti.

Çorlu'da resim sergisi açıldı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

İlçedeki bir koleji öğrencileri tarafından yapılan resimler Çorlu'daki bir alış veriş merkezinde sergilenmeye başladı.

Serginin açılışında konuşan Yüksel, güzel bir sergi oluşturulduğunu emeği geçen öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ettiğini belirtti.

Yüksel'in konuşmasının ardından Ergene Belediye Başkan Yardımcıları Ayça Albayraktar, Mehmet Cebeci, Yüksel Baydarlı ve Okul Kurucu Müdürü Cemal Bitlis serginin açılış kurdelesini kesti.

Tekirdağ'da balık fiyatları

Tekirdağ'da hamsinin kilogramı 30 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçılarda bazı balık türlerinin TL olarak fiyatları şöyle:



Cinsi Fiyat (TL)



Hamsi: 30



İstavrit: 25

Çipura: 40

Levrek : 40



Mezgit: 35

Sardalya: 20

Norveç Somon: 80