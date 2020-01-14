Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası arasında sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Çorlu Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt,Tüm Yerel-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Halil Sevil ve belediye personeli katıldı.

Sevil törende yaptığı konuşmada, Sarıkurt'a, sosyal denge sözleşmesinde personelin taleplerini göz önüne aldığı için teşekkür ederek, "Sözleşme kapsamında üyelerimiz bulundukları kadrolara göre yüzde 85 ve yüzde 100 oranlarında sosyal denge tazminatı almaya hak kazandılar." dedi.

Sarıkurt ise belediye olarak ellerini taşın altına koyduklarını belirterek, "Memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personelimizi kapsayan bu toplu sözleşme ile emekçilerimizin ekonomik şartlarına bir nebze dahi olsa katkı sunmuş olmaktan dolayı mutluyum." diye konuştu.

Zabıta memurları öğrencilere mesleklerini anlattı

Marmaraereğlisi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "meslekleri tanıma etkinliği" programına katıldı.

Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki Fatma Erkaya Anaokulunda düzenlenen programda zabıta personeli, görev ve sorumlulukları hakkında bilgiler verdi.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, öğrencilerin ileride mesleklerini severek seçmeleri için bu tür programlara destek verdiklerini ifade ederek, "Öğrencilerin doğru meslek tercihinde bulunmalarını sağlamak amacıyla ilçemizde bulunan okullarımız böyle bir proje başlatmışlar. Belediye olarak biz de Zabıta Müdürlüğü personelimizin mesleklerini anlatmaları, öğrencilerimize ışık olmaları için etkinliğe katılımlarını sağladık." dedi.

Çorlu Belediyesi Taziye Evi

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Kemalettin Mahallesi'ndeki taziye evinin vatandaşların mutlu günlerinde olduğu kadar acı günlerinde de yanlarında olduklarının göstergesi olduğunu söyledi.

200 metrekare kapalı alana sahip taziye evinin içerisinde misafirlerin ağırlanacağı geniş bir salon, mutfak, mescit ve tuvaletin bulunduğunu ifade eden Sarıkurt, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı acılarını yaşadıkları sırada ihtiyaç duydukları şeyleri arama telaşından kurtarmak, cemiyetlerini temiz, modern bir yerde gerçekleştirmelerini sağlamak için taziye evimizi inşa ettik ve hizmete sunduk. Taziye, bizim kültürümüzde önemli bir yere sahip. Çünkü acılar paylaşıldıkça azalır, bir nebze de olsa hafifler."