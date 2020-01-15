Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Antalya'da düzenlenen Muaythai EMF Cup Açık Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular, Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün'ü ziyaret etti.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şampiyonaya katılan sporculardan Çerkez Osman Şentürk büyük erkeklerde 86 kiloda Avrupa üçüncüsü, Yavuz Selim Kacır genç veteranlarda 95 kiloda Avrupa üçüncüsü, Kasım İşeri de 70 kiloda Avrupa ikincisi olarak kürsüye çıktı.

Rakipleri ile zorlu mücadeleler vererek madalya kazanan sporcular Üzgün'ü ziyaret ederek başarılarını anlattı.

Sporcuları tebrik eden Üzgün, sporcuların başarı ve mutluluklarına ortak oldu.

- Muratlı'da geleneksel okçuluk çalışmaları

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Muratlı Temsilcisi Mustafa Reşit Paşa Genç, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yürütülen geleneksel okçuluk çalışmalarını izledi.

Genç, Gençlik ve Spor Müdürlüğü okçuluk antrenörü Aysel Babagür eşliğinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sporculara başarılar dileyen Genç, bu spora gönül verenler için gelecek dönemlere yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şubesi'nden "hayvan sevgisi" eğitimi

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şubesince verilen eğitimler kapsamında ilkokul öğrencileri okul çevrelerine kedi ve köpek evleri yerleştirdi.

Ayrıca öğrencilere "hayvan sevgisi" anlatıldı.

Eğitimlerin sonunda öğrenciler, hayvanlar için beslenme kapı, kedi, köpek evi oluşturup okul çevrelerine yerleştirmelerinin yanı sıra geçici hayvan bakımevlerini ziyaret etti.