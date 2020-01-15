Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

6 saat önce

Antalya'da düzenlenen Muaythai EMF Cup Açık Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular, Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün'ü ziyaret etti.

Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Antalya'da düzenlenen Muaythai EMF Cup Açık Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular, Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün'ü ziyaret etti.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şampiyonaya katılan sporculardan Çerkez Osman Şentürk büyük erkeklerde 86 kiloda Avrupa üçüncüsü, Yavuz Selim Kacır genç veteranlarda 95 kiloda Avrupa üçüncüsü, Kasım İşeri de 70 kiloda Avrupa ikincisi olarak kürsüye çıktı.

Rakipleri ile zorlu mücadeleler vererek madalya kazanan sporcular Üzgün'ü ziyaret ederek başarılarını anlattı.

Sporcuları tebrik eden Üzgün, sporcuların başarı ve mutluluklarına ortak oldu.

- Muratlı'da geleneksel okçuluk çalışmaları

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Muratlı Temsilcisi Mustafa Reşit Paşa Genç, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yürütülen geleneksel okçuluk çalışmalarını izledi.

Genç, Gençlik ve Spor Müdürlüğü okçuluk antrenörü Aysel Babagür eşliğinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sporculara başarılar dileyen Genç, bu spora gönül verenler için gelecek dönemlere yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şubesi'nden "hayvan sevgisi" eğitimi

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şubesince verilen eğitimler kapsamında ilkokul öğrencileri okul çevrelerine kedi ve köpek evleri yerleştirdi.

Ayrıca öğrencilere "hayvan sevgisi" anlatıldı.

Eğitimlerin sonunda öğrenciler, hayvanlar için beslenme kapı, kedi, köpek evi oluşturup okul çevrelerine yerleştirmelerinin yanı sıra geçici hayvan bakımevlerini ziyaret etti.

Ahmet Üzgün, Tekirdağ, Antalya, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kurt cinsi köpeği bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf eden şahsın ifadeleri kan dondurdu
Kaçarak evlenen çifte, 58 yıl sonra çocuklarından düğün 25 öğrencisini istismar etmekle suçlanan öğretmen için Cumhuriyet tarihinin en ağır cezası isteniyor Son dakika: HDP İstanbul İl Binası önünde havaya ateş açıldı

Son Dakika Haberleri
15:53 Kaynar su üzerine dökülen minik Merve öldü - Son Dakika
15:53 ÇEKİCİNİN KALDIRDIĞI ARAÇTAN DÜŞEN KADIN... OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI - Son Dakika
15:52 "KarFest"in tanıtımı için iki kamyon kar getirildi - Son Dakika
15:52 Kocasinan Akademi'de cilt bakımı ve makyaj teknikleri eğitimi veriliyor - Son Dakika
15:49 Görme engelliler kar topu oynamanın mutluluğunu yaşadı - Son Dakika
15:40 Son dakika: HDP İstanbul İl Binası önünde havaya ateş açıldı - Son Dakika
15:17 Son dakika: Sözcü'nün sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 15:55:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]