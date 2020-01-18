Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Marmaraereğlisi ilçesinde "Mucit Çocuklar Günü" kutladı.

Belediye tarafından Marmaraereğlisi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte 7-14 yaş arası çocuklar icatlarını sergiledi.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, topluma bilimi sevdirmenin, eğitim ve gelişim açısından önemli olduğunu söyledi.

Ata, "Geleceğimize ışık tutan çocuklarımızın birçok alanda kendilerini geliştirmeleri için elimizden gelen tüm imkanları sağlıyoruz. Öğretmenlerimiz matematik, Türkçe, İngilizce, satranç, el sanatı, müzik gibi birçok alanda eğitim veriyor." dedi.

Çocukların yaratıcılık ve hayal dünyalarını geliştirmeleri için güzel bir zemin oluşturulduğunu anlatan Ata, şunları kaydetti:

"Su kayağı, kulak tıkaçları, trambolin, buzlu şeker ve niceleri çocuklar tarafından icat edilmiştir. Bizim ilçemizden, bizim çocuklarımızdan neden yaratıcı fikirler yeni buluşlar çıkmasın. Marmaraereğlisi Belediyesi olarak hangi çocuğun bir cihaz veya oyun için yeni bir fikri varsa, hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacağımızın sözünü içtenlikle veriyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her zaman, her koşulda yanındayız."

Çorlu'da asansör denetimleri sürüyor

Çorlu'da belediye ve anlaşmalı firma yetkilileri asansör denetimlerine devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Çorlu Belediyesi ile asansörlerin yıllık bakım denetimi konusunda sözleşmesi olan AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.'nin ilçe sınırları içerisindeki yapılara ait asansörlerin denetimlerine devam ettiğini söyledi.

2019 yılında 3 bin 679 asansörün yıllık periyodik denetiminin gerçekleştirildiğini belirten Sarıkurt, denetimi yapılan asansörlerin yüzde 84'ünün güvenli olduğu belirlenirken yüzde 16'sının da tehlike arz ettiğini kaydetti.

Sarıkurt, yönetmelik gereği asansör yıllık kontrolüne yetkili bakımı üstlenen firmanın da eşlik etmesinin gerektiğini belirterek, "İlçe genelinde anlaşmalı firmamız denetimlerini sürdürüyor. Kusurlu görünen asansörler kullanıma kapatılırken, diğerlerinin de gerekli incelemeleri yapılıyor. Vatandaşımızın sağlığı ve güveni için bu denetimler devam edecek." dedi.

Öğrencilerden Durak Kütüphanesi'ne destek

Çorlu Belediyesi ve bir firma tarafından hizmete sunulan Durak Kütüphanesi projesine destek olarak, Çorlu Abdülhamit Han Ortaokulu öğrencileri topladıkları kitapları Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a teslim etti.

Okul Müdürü Oktay Kaplan, öğretmen Semahat Pektaş ve öğrencilere teşekkür eden Sarıkurt, okumanın zihinsel sağlığı geliştirdiğini söyledi.

Sarıkurt, şunları kaydetti:

"Bizi geleceğe hazırlayacak çok sayıda bilgiye okuyarak ulaşabiliriz. Çocuklarımızın gelecekte hem kendilerine hem de ülkemize faydalı bireyler haline gelebilmeleri, kendi içlerindeki potansiyeli keşfederek elde ettikleri deneyimler ileride onlar için büyük fayda sağlayacaktır. Daha önce de ifade ettiğim gibi el ele vererek otobüs duraklarımızı kütüphaneye çevirecek, özenle okuyacak ve severek paylaşacağız."