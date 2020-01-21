Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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Tekirdağ'dan kısa kısa

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1. Bölge Müdürü Levent Meriçli, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1. Bölge Müdürü Levent Meriçli, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Şahin, üniversite ile kurumlar arası uyumun önemli olduğunu ifade etti.

Üniversitenin, kavşak noktasında bulunduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Üniversitemizi tercih eden öğrencilerimiz için ulaşım önemli bir kriterdir. Demir yollarımızın da tıpkı kara ve hava yolları gibi gelişim ve değişim sergilediğine şahit oluyoruz. Bu, ülkemiz için gurur verici olduğu kadar, üniversitemizi tercih eden öğrencilerimiz ve personelimiz için ulaşım seçeneği noktasında çeşitlilik ve kolaylık yaratması bakımından bir zenginliktir."

Meriçli ise NKÜ'nün bölgenin gelişimi için üstlenmiş olduğu lokomotif rolünü takdir ettiklerini kaydetti.

Meriçli, Şahin'e lokomotif maketi hediye etti.

-Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde bilgilendirme toplantısı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi tarafından devam eden, planlanan ve tamamlanan yatırımlar hakkında daire başkanlarından brifing aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen brifinge Albayrak'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Genel Sekreter Yardımcıları Atabey Baytöre ve Emin Pehlivan ile danışmanlar Neşat Erdoğan ve Sertaç Balyemez de katıldı.

Toplantıda Fen İşleri Dairesi, Park ve Bahçeler Dairesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi, Sağlık İşleri Dairesi, İmar ve Şehircilik Dairesi ile Emlak İstimlak Dairesi başkanlıkları tarafından bu yıl için planlan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi verildi.

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:32 Kaynak: AA
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