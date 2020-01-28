Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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Tekirdağ'dan kısa kısa

7 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çorlu Belediyesi iş birliğinde çocuklar için buz pateni pisti oluşturuldu.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çorlu Belediyesi iş birliğinde çocuklar için buz pateni pisti oluşturuldu.

Çorlu'daki Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulan buz pateni pistinin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Çocuklar için projeler üretmeye devam edeceklerini ifade eden Albayrak, "Kıymetli halkımızın taleplerini değerlendirerek ilçemizde Çorlu Belediyemiz ile ortaklaşa hayata geçirdik buz pateni pistimizi. Sömestr tatilinde olan çocuklarımız burada güzel vakit geçirme imkanı bulacak. Projemizin tüm Çorlu halkına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Süleymanpaşa Belediyesine kompost makinesi

Süleymanpaşa Belediyesine "Sıfır Atık" projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından kompost makinesi hibe edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada temiz bir çevre için çalışmaya devam edileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Vekili Şenol Karaküçük, semt pazarları ile şehrin muhtelif noktalarından toplanacak organik atıkların sıvı gübreye dönüştürüleceğini bildirdi.

Çalışmalara aralıksız devam edeceklerini aktaran Karaküçük, "Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel'in girişimleriyle belediyemize ve şehrimize hibe olarak kazandırdığımız kompost makinesi sayesinde, başta meyve sebze yetiştiricilerimiz olmak üzere, çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu besini organik olarak elde etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:04 Kaynak: AA
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