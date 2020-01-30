Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu ilçesinde ihtiyaç duyulan noktalara yeni duraklar yerleştirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, vatandaşların ihtiyacına ve taleplerine göre Çorlu Belediyesi tarafından tespit edilen kentin farklı bölgelerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni durakların monte edildiğini söyledi.

Kurulumu yapılan durakların kısa sürede kullanılmaya başlanacağını belirten Sarıkurt, "Vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarını daha rahat kullanabilmeleri için Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli olarak çalışıyor ve halkımızın yoğun olarak kullandığı bölgelere yeni duraklar eklemeye devam ediyoruz." dedi.

Ergene Belediyesi yaşlı ve hastaları ziyaret ediyor

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Ergene Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince ilçede bulunan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların ziyaret edilerek eğitim, istihdam, ulaşım ve sağlık gibi sorunlarına çözüm üretildiğini söyledi.

Yapılan çalışmalar kapsamında yıl içerisinde 747 evin ziyaret edilerek vatandaşların sorun ve isteklerinin dinlendiğini ifade eden Yüksel, şöyle konuştu:

"Belediye olarak her zaman vatandaşımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Hasta, yaşlı ve engelli ailelerimizi ziyaret ederek, elimizdeki kaynaklarımızı, imkanlarımızı onlara ulaştırmaya onlara dokunmaya gayret ediyoruz. Ev temizliği ve evde tıraş gibi hizmetleri kendilerine sunuyoruz, hastaneye kontrole gitmek isteyen hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı sevgi aracımız ile ücretsiz ulaşımlarını sağlıyor, tıbbi malzeme desteğinde bulunuyor ve daha birçok konuda kendilerine destek oluyoruz."

Belediye Başkanı Albayrak'tan Ergene Belediyesi'ne ziyaret

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i makamında ziyaret ederek, ilçeye yapılacak yatırımlar hakkında bilgi alış verişinde bulundu.

Ardından Albayrak ve beraberindekiler, Yüksel ile Ergene Kültür Merkezi'ne giderek incelemelerde bulundu.

Daha sonra Sağlık Mahallesi'nde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl programa alınarak asfaltlanacak 1, 6 ve 9. sokaklar kontrol edildi.

Albayrak, en uygun zamanda bu sokakların asfaltlanacağını belirterek, "İlçemizi ziyaret ettik, sorunları dinledik. Bazı incelemelerimiz de oldu." dedi.