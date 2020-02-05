Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u makamında ziyaret etti.

Birlikten yapılan açıklamada ilçede devam eden çalışmalar hakkında Keskin ve Sarıkurt'un görüş alış verişinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada Keskin'e Çorlu Süt üreticileri Birliği Başkanı Niyazi Dibek'in de eşlik ettiği kaydedildi.

Süleymanpaşa'ya 4 yeni mahalle

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçeye 4 yeni mahalle daha eklendiğini belirtti.

Yüksel yaptığı yazılı açıklamada şubat ayı meclis toplantısında ilçeye 4 yeni mahalle kazandırılmasına ilişkin verdikleri önergenin kabul edildiğini bildirdi.

Hem muhtarlık hem de belediye hizmetlerinin daha hızlı yürütülmesi için böyle bir çalışma yapıldığını ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:

"Süleymanpaşa ilçemizde gerek muhtarlık, gerek belediye hizmetlerinin daha sağlıklı ve hızlı yürümesi için Cumhuriyet, İstiklal ve Topağaç isimlerinde yeni mahalleler oluşturduk. Gündoğdu-Turgut Mahallemizin ismi Atatürk Mahallesi olmakla birlikte, aynı mahallemizin sınırları içerisinde kalan Çiftlikönü mevkiyi de Çiftlikönü Mahallesi oldu. Şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun."