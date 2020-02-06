Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

6 saat önce

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, emniyet hizmetlerinin daha etkin şekilde yerine getirilebilmesi için toplantı düzenledi.

Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, emniyet hizmetlerinin daha etkin şekilde yerine getirilebilmesi için toplantı düzenledi.

Polisevinde düzenlenen toplantıya, emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri ve şube müdürleri katıldı.

Erduğan, kentte huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve emniyet hizmetlerinin daha etkin şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla görüş ve taleplerini iletirken, ilçe emniyet müdürlükleri ile şube müdürlüklerinin çalışmaları ve sorunları hakkında bilgiler aldı.

-Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi ekiplerince Demirli Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin yolları beton ile kaplanarak hizmete açıldı.

Tesiste 6 bin 500 metrekare beton yol yapıldı.

Çandarlızade Kavşağı'nda da 450 metrekare sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Altyapısı tamamlanan bölgelerde ivedilikle yol çalışmalarımızı da gerçekleştiriyoruz. Hava şartlarının da elverdiği ölçüde, bölgenin şartlarına da uygun olarak yollarımızı yeniliyoruz. Bundan sonra da belirli bir program doğrultusunda yol çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Tekirdağ, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pistten çıkan uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi
Çığ felaketi şehitleri memleketlerine uğurlandı Çığ faciasına damga vuran fotoğrafı çeken muhabir, fotoğrafın hikayesini anlattı Premier Lig'de yaz transfer dönemi uzadı

Son Dakika Haberleri
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!
10:39 Bade İşçil: Şu an çocuklar gibi utandım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 15:45:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]