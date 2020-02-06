Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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Tekirdağ'dan kısa kısa

6 saat önce

Çorlu Belediye Meclisi'nin şubat ayı olağan toplantısı yapıldı.

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Çorlu Belediye Meclisi'nin şubat ayı olağan toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda, belediye ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Toplantıda, Çorlu Belediyesi Düğün Salonu ek ücret tarifesinin belirlenmesi ve Yapı Kontrol Müdürlüğünün ücret tarifesinde değişiklik yapılması konuları plan ve bütçe komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Başkanı Yüksel gençlere "hayırlı tezkereler" diledi

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Marmaracık Mahallesi'nde askere giden gençler için bir düğün salonunda düzenlenen eğlence programına katıldı.

Yüksel, askerlik vazifesini yapmak üzere silah altına alınacak gençlerin gurur verdiğini söyledi.

Gençlere hayırlı tezkereler dileyen Yüksel şöyle konuştu:

"Vatan hizmetinizi yapmak için peygamber ocağına uğurlanmak üzere bir araya geldiniz. Sizin babalarınız, dedeleriniz bu vazifeyi en iyi şekilde yaptılar. Şimdi sıra sizde. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyenlere Allah fırsat vermesin. Sizler bu cennet vatanının bağrından çıkmış ve Mehmetçik adını almış gençlersiniz."

Ergene Belediye Meclisi'nin şubat ayı olağan toplantısı yapıldı

Belediye Başkanı Rasim Yüksel başkanlığında bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Velimeşe, Marmaracık, Pınarbaşı ve Veliköy mahallelerinde bulunan 19 taşınmazın satılması hususu görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Ahmet Sarıkurt, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:28 Kaynak: AA
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