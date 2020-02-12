Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Marmaraereğlisi Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarına, "iş kıyafeti" ve "iş güvenliği koruyucu malzemeleri" alındı.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, personele, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince özel üretilen iş kıyafetlerinin alındığını söyledi.

İlgili birimlerde çalışan personelin kıyafetlerinin teslim edildiğini ve kanunların emrettiği iş kıyafetleriyle çalışmalarına devam etmelerinin sağlandığını belirten Ata, şöyle konuştu:

"İlçe genelinde temizlik ve park bahçe işlerimizi dikkatli ve titiz bir şekilde yürütüyoruz. Bunu yaparken de personelimizi memnun etmeye özen gösteriyoruz. Personelimize mevsimine göre iş kıyafeti ve sağlık malzemeleri temin ediyoruz. Belediye olarak, iş sağlığı ve güvenliğini esas alarak hareket ediyor, gerek verdiğimiz eğitimler, gerek sağlık taramaları, gerekse kıyafet ve güvenlik ekipmanlarıyla çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir ortam sunmaya dikkat ediyoruz. Amacımız iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılmasını sağlamak."

Ergene'de lavanta bahçesi çalışmaları

Ergene Belediyesince hayata geçirilen lavanta bahçeleri projesinde, çalışmalar devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçenin lavanta bahçeleri ile görsel şölen sunacağını söyledi.

Lavanta bahçelerinin kokusu ve güzel görüntüsü ile ilçeyi süsleyeceğini belirten Yüksel, "İlçemizde lavanta bahçeleri oluşturduk. Onların bakımlarını ilgili ekiplerimiz sürekli takip ediyor. Bu projeyi hem ilçemizin güzel görünümü hem de ülkedeki lavanta üretimine katkı sağlamak adına hayata geçirdik. Mahsuller toplanınca daha da güzel olacak." dedi.

Çorlu'da "Toplum Sağlığı ve Güvenliği" toplantısı

Çorlu Belediyesince encümen salonunda düzenlenen toplantıda, 2020 yılının madde bağımlılığı ile mücadele yılı olarak ilan edilmesi dolayısıyla, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden unsurlar görüşüldü.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, toplantıda yaptığı konuşmada, uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı yapılacak her türlü çalışmanın içinde olmaya hazır olduklarını söyledi.

Sarıkurt, "Belediyemiz ve kurumlar arasında iş birliği olmalı. Madde bağımlılığıyla mücadele edeceksek ve farkındalık oluşturma gayretindeysek el ele vererek gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumalıyız. Bu konuda ailelere de büyük bir görev düşüyor." dedi.