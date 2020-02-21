Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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Tekirdağ'dan kısa kısa

7 saat önce

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle üç yıl önce şehit düşen Komando Piyade Astsubay Yunus İşcan için Hayrabolu'da mevlit okutuldu.

Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle üç yıl önce şehit düşen Komando Piyade Astsubay Yunus İşcan için Hayrabolu'da mevlit okutuldu.

Şalgamlı Mahallesi Camisi'nde okutulan mevlite Kaymakam Mehmet Sülün, Belediye Başkanı Osman İnan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Nair, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Göksel Uzun ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İşcan ve tüm şehitler için dua edildi.

Malkara'da "trafik kazalarını önleme" toplantısı

Trafik Kazaları ve Önleyici Tedbirler Toplantısı, Kaymakam Erkan Karahan başkanlığında, kaymakamlık binasında yapıldı.

Kaymakam Karahan, toplantıda yaptığı konuşmada, trafik kazalarının önemine değindi.

Trafikte sürücülerin dikkati, araçların durumu ve trafikteki davranışların kazaları etkilediğini anlatan Karahan, "Trafik kazalarını önlemek için herkese büyük sorumluluklar düşüyor." dedi.

Hayrabolu, Suriye, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:04 Kaynak: AA
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