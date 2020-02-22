Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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Tekirdağ'dan kısa kısa

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öncülüğünde başlatılan "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında Tekirdağ'dan İdlib'e 7 tır yardım malzemesi gönderildi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öncülüğünde başlatılan "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında Tekirdağ'dan İdlib'e 7 tır yardım malzemesi gönderildi.

Çerkezköy Kaymakamlığı ve hayırsever vatandaşların öncülüğünde STK'lardan toplanan, içerisinde un, gıda kolisi, zeytinyağı, hijyen malzemeleri, giyim malzemeleri bulunan yardım tırları Vali Aziz Yıldırım ve protokolün katılımıyla Marmaraereğlisi ilçesinden uğurlandı.

Vali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, yardım eden herkese teşekkür etti.

İdlib'te yerlerinden yurtlarından edilen pek çok insanın çadırlarda yaşamak mecburiyetinde olduğunu anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Buradaki soğuk hava orada da var. Kar içerisinde, çamur içerisinde kalıyorlar. Günlük ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanan insanlar var. Onun için Cumhurbaşkanlığımız tarafından bir yardım kampanyası başlatıldı. Bizlerden de bu konuda neler yapabileceğimiz hakkında bilgi istendi. Bugün 7 yardım tırı gönderiyoruz. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah dualarımız kabul olur. Hem bereketli olsun hem de kazasız belasız yardım tırlarımız yerlerine ulaşsın."

Temsili sancak devir teslim töreni düzenledi

Tekirdağ'da 57. Alay Yürüyüş Komitesi tarafından temsili sancak devir teslim töreni yapıldı.

Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.


Vali Aziz Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşı'nın insanlık tarihinin şahit olduğu en büyük savaşlardan biri olduğunu söyledi.

Yıldırım, Çanakkale Savaşı'na Tekirdağ'dan da bir alayın katıldığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bu alay 57. Alay'dır ve komutanı Hüseyin Avni Bey'dir. 57. Alay'ın Conkbayırı'na hareket eden üç taburu ve bir dağ bataryasını oluşturan yaklaşık 3 bin subay ve askeri, Conkbayırı'nda kendisinden yaklaşık 6 kat daha büyük bir düşman gücüne karşı taarruza geçmiştir.

En yüksek rütbelisinden, erlerine, mutfağında çalışan aşçı yamağına kadar büyük bir kısmı bu taarruzda şehit olmuştur ancak çıkarmayı durdurmuş ve düşman unsurlarının hedeflerine ulaşmasına canları pahasına engel olmuştur.

Göstermiş olduğu büyük kahramanlıkla dünya tarihine geçen 57. Alay, milletimizin inancını, savaş gücünü, kuvvet ve kudretini bütün dünyaya bir kez daha ispat etmiştir."

Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Yılmaz, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.


Konuşmalarından ardından Vali Yıldırım, 57. Alay sancağını Yılmaz'a teslim etti.

Törenin ardından şehitler için mevlit okutuldu.

Süleyman Soylu, Tekirdağ, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:02 Kaynak: AA
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