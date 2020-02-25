Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Marmaraereğlisi Belediyesi, Devlet Hastanesi yol güzergahını "sıkıştırılabilir beton yol uygulaması" ile yeniledi.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılan Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi yolunu baştan aşağı yenilediğini söyledi.

Vatandaşların hastaneye ulaşımının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesinin hedeflendiği çalışmayı kısa sürede tamamladıklarını ifade eden Ata, "Fen İşleri Müdürlüğümüz birçok alanda düzenlemeler yapıyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Devlet Hastanesi yolumuzu güncelleyerek, standartlarını büyük ölçüde yükselttik. Kısa sürede tamamlayıp sorunu çözüme kavuşturduk. Ekiplerimiz, ilçemizin tüm mahallelerinde gece gündüz demeden görev yapıyor." dedi.

Çorlu Belediyesi Enerji Verimliliği Projesi kabul edildi

Avrupa Birliği (AB) etkin kaynak kullanımı ilkeleri doğrultusunda, enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek amacıyla başlatılan Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) başvuru sonuçları açıklandı.

Çorlu Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan inceleme neticesinde, Türkiye genelindeki birçok başvuru arasından destek alacak 160 proje içinde ilk 40'a girerek 35'inci sırada yer aldı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Çorlu Belediyesine ait tüm tesislerde proje kapsamında çalışma yürüteceklerini söyledi.

Sarıkurt, ülkede ve dünyada yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Proje kapsamında sağlanacak yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında eğitimler, yurt dışı çalışma ziyaretleri, enerji fizibilite çalışmaları, enerji verimliliği etüdü ve mühendislik hizmetleri desteklerinden faydalanmak üzere 63'ü üniversite, 144'ü belediye olmak üzere 207 kurum tarafından başvuru yapılmıştı." dedi.