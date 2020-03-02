Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata'yı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Albayrak ve beraberindeki idarecileri misafir etmekten çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Ata, ilçesine yapılan desteklerden ötürü de teşekkür etti.

İlçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları hakkında bilgiler veren Ata, ilçenin ihtiyaçlarını da dile getirdi.

Çorlu'da zabıta denetimi

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yeri denetimlerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada zabıta ekiplerinin şehir genelinde araç trafiğini tehlikeye düşüren ve vatandaşları rahatsız eden atık toplayıcılarına karşı denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Denetimler kapsamında vatandaşların kaldırımlarda yürümesine engel olan ve trafik akışındaki güvenliği tehdit eden çekçekçi olarak tabir edilen atık toplayıcılarının araçlarına el konularak faaliyetlerinin sonlandırıldığını belirten Sarıkurt, ilçede faaliyet gösteren dönercilerin de denetlendiğini kaydetti.

Belediye Başkanı Ata'dan, deprem haftası mesajı

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ata, ülkemizde yadsınamaz bir gerçek olarak bilinen depremin akıllardan çıkartılmaması gerektiğini belirtti.

Ata, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemiz bir deprem ülkesidir. Depremi hayatımızın bir gerçeği olarak kabul etmek ve tüm çalışmalarımızı bu yönde geliştirmek durumundayız. Sivil savunmanın deprem gibi doğal afet durumlarında ön plana çıktığı ve aslında toplumumuz için ne kadar gerekli bir unsur olduğu ortadadır.

Yaptığımız çalışmalarda rotamızı belirleyen ön önemli faktörlerden biri de doğal afetler dolayısıyla yaşama ihtimalimiz olan tüm aksilikleri en aza indirmek üzerinedir. Tüm vatandaşlarımızın da bu konuda hassas davranarak hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. "

SYDV yardımları

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) bin 123 vatandaşa yardım yapıldı.



Kaymakam Mehmet Sülün, yaptığı yazılı açıklamada, şubat ayında bin 123 ihtiyaç sahibine, 586 bin 771 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.



Yardımların eğitim yardımı, asker yardımı, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.