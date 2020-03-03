Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Hayrabolu ilçesinde, Muhasebeciler Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.



Hükümet Konağı bahçesindeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.



Mali Müşavirler Odası Hayrabolu Temsilcisi Tarık Çalışkan, yaptığı konuşmada, 1-7 Mart arasında Muhasebeciler Haftası'nın kutlandığını söyledi.



Mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin Hazine ile mükellef arasında köprü görevi gördüğünü belirten Çalışkan, meslektaşlarının Muhasebeciler Haftası'nı kutladı.

İdlib şehitleri için mevlit okutuldu



Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için Hayrabolu ilçesinde mevlit okutuldu.



Hayrabolu Belediyesince Güzelce Hasanbey Camisi'nde düzenlenen mevlit Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Daha sonra ilahiler okundu ve şehitler için dua edildi.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, İdlib şehitlerine Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi.



Mevlit sonrasında vatandaşlara lokum ikramı yapıldı ve Türk bayrağı rozeti dağıtıldı.

Kapaklı Devlet Hastanesi'nde tomografi hizmeti

Kapaklı Devlet Hastanesi, bilgisayarlı görüntüleme sistemi olan tomografi hizmetini başlattı.



Geçen yıl 155 bin hastaya sağlık hizmeti veren hastane, tomografi için çevre ilçelere gitmek zorunda kalan vatandaşların bu sorununu da çözdü.

Hastane Başhekimi Levent Alper, tomografi hizmetinin vatandaşlara ve Kapaklı'ya hayırlı olmasını diledi.

TSD Çerkezköy Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu

Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi Başkanlığına, seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Gülnur Kocaçınar seçildi.

Dernek binasında gerçekleştirilen kongrede konuşan Kocaçınar, dernek yönetiminde eksilmeler olduğunu belirterek, yeni yönetimi belirlemek üzere kongre yaptıklarını söyledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan seçimde başkanlığa tekrar Kocaçınar seçildi.