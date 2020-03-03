Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla "deprem eğitimi ve tatbikatı" gerçekleştirildi.

NKÜ'den yapılan açıklamada tatbikatın Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanlığı tarafından morfoloji binasında gerçekleştirildiği belirtildi.

Yaklaşık 400 öğrenci ve üniversite personelinin katıldığı tatbikatta, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayşe Handan Dökmeci tarafından deprem sırasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi.

NKÜ'de "Peygamberimiz ve Gençlik" konferansı düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından "Peygamberimiz ve Gençlik" konferansı gerçekleştirildi.

TNKÜ Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen programda öğrencilere emekli müftü Ahmet Akgül tarafından sunum yapıldı.

Programa NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.