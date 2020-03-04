Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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Tekirdağ'dan kısa kısa

6 saat önce

Çorlu Belediyesi ile AFAD İl Müdürlüğü, deprem konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla stant açtı.

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Çorlu Belediyesi ile AFAD İl Müdürlüğü, deprem konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla stant açtı.

İlçedeki bir alışveriş merkezinde kurulan stantta, Çorlu Belediyesi tarafından hazırlanan "Depreme Hazırlık El Kitabı", Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Sivil Savunma Amiri Veli Şimşek tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Stantta, deprem konusunda vatandaşlara bilgiler aktarıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, Çorlu Belediyesi ve AFAD ekipleri tarafından vatandaşları olası afetlere karşı bilinçlendirmek ve afetlere hazırlıklı bir şehir oluşturmak amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi.

Çolpan, "Vatandaşlarımızı afet ile acil durumlara karşı daha bilinçli yapmalıyız. Bu kapsamda hazırladığımız kitapçık ile deprem konusunda farkındalık yaratmayı arzu ediyoruz." dedi.

Nefes Park'ta çalışmalar devam ediyor

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Nusratiye Mahallesi'nde 13 bin metrekarelik alana sahip Nefes Park projesinde, 8 bin 630 metrekarelik alanda peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarında son aşamaya gelindiğini söyledi.

İçinde bitkilerden oluşan yaklaşık 800 metrekarelik labirentin de bulunduğu parkın en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Sarıkurt, "Nefes Park tamamlandığında Çorlu halkı yeşil alanı ve farklı konseptiyle örnek bir parka kavuşacak. Proje içerisinde kafe ve otopark da yer alacak. Burası, Çorlu'nun yeni yüzlerinden biri haline gelecek. Halkımıza hayırlı olsun." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:14 Kaynak: AA
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