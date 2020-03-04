Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

6 saat önce

Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Yıldız, Ulaman Mahallesi Muhtarı Rıdvan Duman ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Vatandaşların istek ve sorunlarını dinleyen Yıldız, sıkıntıların kısa zamanda çözüme kavuşturulacağını belirtti.

Ziyarete Jandarma Komutanı Hasan Doğan, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü M. Erdem Evli, İlçe Sağlık Müdürü İsmail Sertkaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür V. Yalçın Sevim, Tarım Orman Müdür V. İbrahim Pekçetin, Müftü Menderes Karapunar, zabıta görevlisi Cüneyt Dursun da katıldı.

Deprem tırı Malkara'da

1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında deprem simülasyon tırı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından Malkara'ya getirildi.

14 Kasım Caddesi, Atatürk Anıtı önündeki tırda uzman eğitmen tarafından vatandaşlara ve öğrencilere deprem öncesinde alınabilecek önlemler ile deprem sırasında ve sonrasında yapılacaklar hakkında eğitimler verildi.

Kemal Yıldız, Tekirdağ, Şarköy, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'dan kalkan uçakta koronavirüs tespit edildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınırdan geçen göçmenleri nasıl saydıklarını açıkladı İçişleri Bakanı Soylu, şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmamasının nedenini açıkladı Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu FETÖ'den açığa alındı

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 00:03:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]