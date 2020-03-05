Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu Belediye Meclisi mart ayı olağan toplantısı yapıldı.

Meclis salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, İdlib'deki saldırıda şehit olan askerlere rahmet diledi.

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu aktaran Sarıkurt, "Tüm Türkiye'nin yüreği yandı. Vatan uğruna canını feda etmiş şehitlerimizi unutmayalım istiyorum." dedi.

Toplantıda, kadro derece değişikliği konusu da görüşülerek karara bağlandı.



Toplantıda ayrıca, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne çöp konteyner yıkama aracı alınması için nakdi para yardım talebi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapılması, ada parsel bazında yapılacak her türlü harita işlemlerinden alınacak "teknik kontrol ücreti" maddesine ekleme yapılması da görüşülerek karara bağlandı.

Öte yandan toplantıda, geçen günlerde İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er'in adının doğup büyüdüğü sokağa verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

TREDAŞ'tan Kadınlar Günü hediyesi

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) çalışan kadın personele, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir gün izin verdi.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin çalışan kadın personelinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü bu yıl da örnek bir uygulama ile kutladığı ve bünyesinde çalışan yaklaşık 150 kadın personele 8 Mart'ta bir gün izin verdiği belirtildi.

Açıklamada, izin uygulamasının 3 yıldır devam ettiği belirtilerek, bu yıl hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle izinlerin 6 ya da 9 Mart'ta kullanabilecekleri bildirildi.

Belediye Başkanı Yüksel ve Meclis üyeleri şehitler için karanfil bıraktı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve Meclis üyeleri, şehitler için Atatürk anıtına karanfil bıraktı.

Ulaş Mahallesi'ndeki Atatürk anıtına karanfil bırakılmasının ardından konuşan Yüksel, bu ülke için canlarını verenlerin asla unutulmayacağını ifade etti.

Şehitlerin, vatan ve milletin güvenliği için hayatlarını ortaya koyduklarını aktaran Yüksel, "Yüce Allah'tan en büyük dileğim bir Mehmetçiğimizin daha şehit haberini almamak, bir vatan evladının daha toprağa düşmemesi. İdlib'de şehit düşen her bir kahraman askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum." dedi.