Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun bazı bölümleri ile Silivri Belediyesi, Koleksiyon Mobilya ve Penti Çorap'la protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen imza törenindeki protokollere, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak, Koleksiyon Mobilya İnsan Kaynakları Müdürü Kadir İşler, Penti Çorap Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karacalı katıldı.

Rektör Şahin, burada yaptığı konuşmada, yapılan işbirlikleri ile öğrencilere işletmelerinde deneyim fırsatı tanıdıkları için firma temsilcilerine teşekkür etti.

Firma ve belediye temsilcileri de imzalanan protokollerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tarım ve Orman Müdürü Öcal çiftçilerle bir araya geldi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Muratlı ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.

Öcal, Yeşilsırt Mahallesi'nde bir araya geldiği çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Ziyarette Öcal'a, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Abdurrahman Erdoğan, Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ertekin Günaçtı ve Muratlı İlçesi Ziraat Odası Başkanı Ender Borucu da eşlik etti.

Süleymanpaşa'da asayiş

Süleymanpaşa ilçesinde şubat ayında asayiş olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarda 45 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlık, yağma, genel asayiş, kamu düzeninin devamının sağlanması, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin artırılmasına yönelik çalışma yapıldı.



Şubat ayındaki uygulamalarda 2 bin 734 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, adreslerde yapılan aramalarda 10 tabanca, bilgisayar, bilezik, mazgal demiri, av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.



Çalışmalar sonucu 36 olayda 45 şüpheli gözaltına alındı.