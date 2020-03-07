Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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Tekirdağ'dan kısa kısa

7 saat önce

Çorlu Belediyesi Çocuk Meclisi art ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

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Çorlu Belediyesi Çocuk Meclisi art ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Çocuk Meclisi Başkanı Zeynep Naz Kınay'ın başkanlığında, Belediye Meclis salonunda yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Kınay'ın gündem maddelerini okumasının ardından maddeler tek tek oylamaya sunuldu.

Kabul edilen gündem maddeleri meclis içerisinde kurulan komisyonlara havale edilirken, komisyon teklifleri de karara bağlandı.

Toplantı sonunda Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çocuk Meclisi üyeleriyle bir süre sohbet ederek talep ve şikayetlerini dinledi.

Nefes Park'ta damla sulama sistemi kullanılacak

Nefes Park rekreasyon alanında uygulanan ilk toprak altı damla sulama projesi ile nefes aldıracak.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımına devam edilen Nefes Park'ın, son teknoloji ürünlerinin kullanıldığı çevre dostu proje olarak bölgede fark yaratacağını söyledi.

Sarıkurt, kent merkezinde vatandaşların yeşille buluşmasını sağlayarak doğa ile iç içe yepyeni bir park alanı oluşturduklarını belirterek, projenin özellikleriyle fark yaratacağını ve bölgede bu kapasitede hazırlanmış ilk proje olduğunu ifade etti.

Belediye personeline koronavirüs eğitimi verildi

Çorlu Belediyesi personeline, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Belediye İş Yeri Hekimi Ayhan Mert tarafından çok amaçlı salonda verilen eğitimde, çalışanlara koronavirüsten korunma ve virüse karşı alınacak önlemler ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Virüsün yaşlılar ve bağışıklığı düşük kişiler için büyük tehlike yarattığını söyleyen Mert, kalabalık çalışma ortamlarının sık sık havalandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Mert, "Öncelikle ellerimizi sık sık yıkamamız gerekiyor. Alışveriş merkezi gibi kalabalık ortamlardan uzak durmalı ve bağışıklığımızı güçlendirmeye çalışmalıyız." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:14 Kaynak: AA
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