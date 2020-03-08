Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım mesajında 8 Mart'ta Birleşmiş Milletler tarafından kadınlara ekonomik ve sosyal alanda eşitlikler tanındığı belirtti.

Kadınların bir toplumun temel taşı olduğunu ifade eden Yıldırım şunları kaydetti:

"Kadınların haklarını yerine getirme hususunda Allah'tan korkunuz! Zira siz onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız.' buyruğuna bizleri muhatap kılan bir inancın mensupları olarak, bugüne kadar kadınlara yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında olduğumuz gibi bundan sonra da olmaya devam edeceğimizin özellikle bilinmesini istiyorum. Bu vesileyle şehit ve gazilerimizin eş ve anneleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

- Rektör Şahin'in mesajı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de mesajında kadınlar gününü kutladı.

Kadınlara pozitif önceliğin tanınması gerektiğini, vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, bilgi temelli toplum inşa etme hedefiyle bünyesindeki Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (NAKSAM) gerçekleştirdiği kadına yönelik çalışmaları sayesinde bu konudaki sosyal sorumluluğunu yerine getirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Türk ve dünya kadınlarının başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere annelerimizin ve kız kardeşlerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum."