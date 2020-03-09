Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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Tekirdağ'dan kısa kısa

7 saat önce

Hayrabolu Belediyesi, ilçede bulunan öğrenciler için Çanakkale gezisi düzenleyecek.

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Hayrabolu Belediyesi, ilçede bulunan öğrenciler için Çanakkale gezisi düzenleyecek.


Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı yazılı açıklamada, kültür etkinlikleri kapsamında ilçede öğrenim gören yaklaşık bin öğrenciyi Çanakkale'ye götüreceklerini belirtti.


Çanakkale Zaferi'nin en iyi şekilde bilinmesi ve gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu aktaran İnan, "Çanakkale, ecdadımızın yediden yetmişe savaştığı, kanını döktüğü, canını feda ettiği ama vatanını terk etmediği vatan toprağıdır. Çocuklarımız, bu tarih şuurunu yaşamaları için, o havayı teneffüs etmeleri için yarımadayı ziyaret edecekler. Bu gezi ile öğrencilerimizin tarihimizi milli duygularla, yerinde görerek, hissederek bilmelerini amaçladık." ifadelerini kullandı.

Günay, açılışa katıldı

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, Çorlu ilçesinde bir market açılışına katıldı.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada açılışı gerçekleştiren şubenin Tekirdağ'da tanınan bir market zinciri olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, "Halkının beğenisini kazanmış bir müessesemiz olup ayrıca odamıza kayıtlı üyemizdir. Mehmet Demir ve ailesini kutluyor, yeni şubemizin Çorlu'ya, Tekirdağ'a ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, çalışanlarına ve işletme sahiplerine bol ve bereketli kazançlar diliyorum."ifadelerini kullandı.

Osman İnan, Çanakkale, Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:34 Kaynak: AA
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