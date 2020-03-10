Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.
TNKÜ'den yapılan açıklamada Çizen'in çalışmalar hakkında Şahin'e bilgiler verdiği belirtildi.
Açıklamada Şahin'in ziyaretten memnuniyet duyduğu kaydedildi.
Lise öğrencileri üniversiteyi gezdi
Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini (TNKÜ) ziyaret etti.
TNKÜ'den yapılan açıklamada öğrencilerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek okul hakkında bilgiler aldığı belirtildi.
Açıklamada ziyarete gelen 65 öğrenciye üniversitedeki sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler hakkında bilgiler verildiği kaydedildi.