Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesi ekipleri, kilit parke taş ve kaldırım çalışmalarına başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ulaş Mahallesi Kantar Sokak ve Stadyum Caddesi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Ergene'de birçok mahalleyi kilit parke taş hizmeti ile tanıştırdıklarını ve ilçe genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde bu uygulamaların devam edeceğini söyledi.

Darbe direnci ve yük taşıma kabiliyeti olan dayanıklı kilit parke taşlar ile Ergene'de sokakların modern bir görünüme kavuştuğunu anlatan Yüksel, "Yaz sezonu başlamadan bu sene kilit parke taş çalışmalarımıza erken başladık. Havaların mevsim normallerine dönmesi ile Ergene'mizde kilit parke taş döşeme ve asfaltlama çalışmalarımız hız kazanacak, halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda mahallelerimizde ki yol sorunlarını çözüme kavuşturacağız." dedi.

Çorlu Belediyesi tel çit üretimine başladı

Çorlu Belediyesi yerli üretim olan tel çit üretim makinesini bünyesine katarak, üretime başladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan, yaptığı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek tel çit üretim makinesi ile ihtiyaç duydukları tel çitleri satın almak yerine üretimini yapacaklarını söyledi.

Tel çitlerin özellikle ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığı bölgelerde, mesire alanlarında ve spor sahalarının etrafında kullanılacağını anlatan Tunçcan, tel çit üretim makinesinin alınmasıyla yüzde 45 oranında tasarruf elde edileceğini kaydetti.

Marmaraereğlisi Belediyesi çevre düzenlemesi çalışmaları sürüyor

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, ilçenin doğal güzelliğinin ortaya çıkması adına yapılan çalışmaların, ilgili ekipler tarafından devam ettiğini ve kısa sürede bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

İlçenin güzelliği için gerek duyulan bütün bölgelere belirlenen program dahilinde müdahale edeceklerini anlatan Ata, en yoğun nüfusa sahip Yeniçiftlik ve Sultanköy mahallelerinde çalışmaların tamamlandığını kaydetti.

Ata, şu ifadeleri kullandı:

"Marmaraereğlisi doğal güzellikleri ile bölgemizdeki güzide ilçelerden biri. Kendi bünyesinde barındırdığı güzelliklerin yanı sıra bunların ortaya çıkması adına bizim de birçok çalışmamız oluyor. Bu kapsamda özellikle yaz aylarında ilçemizin nüfusunun artışına bağlı olarak çalışmalarımıza şimdiden başlayarak önlemler alıyoruz."