Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

6 saat önce

Tekirağ'da "Tasarım ve Beceri Atölyesi" açılışı gerçekleştirildi.

Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Tekirağ'da "Tasarım ve Beceri Atölyesi" açılışı gerçekleştirildi.

Güçlü yarınlar için öğrencilere üretim kültürünü aşılamak, düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı, girişimci, eleştirel düşünen ve problem çözebilen bireyler yetiştirerek, ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Tasarım ve Beceri Atölyeleri'nin açılışı Vali Aziz Yıldırım tarafından yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Vali Enver Salihoğlu Ortaokulunda gerçekleştirilen açılış törenine Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamındaki Tasarım ve Beceri Atölyeleri ile okullarda öğrenilen teorik bilgilerin, yaşam becerileri haline dönüştürülmesi hedefleniyor.

Açılışın ardından Vali Yıldırım ve beraberindekiler Tasarım ve Beceri Atölyelerini gezerek, etkinlikleri izledi.

Tekirdağ TSO'dan açıklama

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, son günlerde ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını bildirdi.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs endişesi ile sağlık, hijyen ve gıda ürünleri talebinde artış olması üzerine fahiş fiyatlarla satış yapanların tespiti için Ticaret Bakanlığı tarafından 81 ilde denetimler başlatıldığını belirtti.

Fiyatlarda haksızlık yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceklerini belirten Günay şunları kaydetti:

"Herkes bilmeli ki vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız. Meslek ahlakına, ticarete ve geleneklerimize uymayan bu tür davranışlara üyelerimizin asla tevessül etmeyeceğini biliyoruz. Ticari ahlak çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren, bu süreci fırsata çevirmeyen tüm üyelerimize teşekkür ediyor, hayırlı işler diliyorum. Üyelerimizin aynı hassasiyetle; bu tür davranışlar içinde olan, karaborsaya fırsat veren ve fahiş fiyatlar ile satış yapılan yerler ile ilgili bir gözlemi olduğunda odamız genel sekreterliğine bildirilmelerini ve resmi açıklamalar dışında bir bilgiye itibar etmemelerini önemle rica ediyorum."

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milyonlarca veli bu soruyu merak ediyor: 23 Mart'tan sonra eğitim nasıl devam edecek?
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin

Son Dakika Haberleri
21:01 Bakan Koca: "Sağlık Bakanlığı, korona virüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır"
20:56 Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek...
20:55 Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
20:54 Sağlık Bakan Koca: "(Koronavirüs risk taraması) SABİM-184'ten size telefon gelmemişse, test...
20:50 Metrobüsle otomobilin çarpışması trafik akışında yoğunluk oluşturdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 21:06:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]