Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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Tekirdağ'dan kısa kısa

6 saat önce

Çorlu Belediyesinin koronavirüse karşı tedbirlerini artırdığı bildirildi.

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Çorlu Belediyesinin koronavirüse karşı tedbirlerini artırdığı bildirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, sorumluluk alanlarında ve belediye hizmet binalarında aldıkları tedbirleri arttırdıklarını söyledi.

Herkesin bu hastalığa ciddiyetle yaklaşması gerektiğini vurgulayan Sarıkurt, şöyle konuştu:

"Öncelikle ellerimizi sık sık sabunla ve bol suyla yıkamalıyız. Su ve sabuna ulaşamayacağınız durumlar için yanımızda mutlaka kolonya veya dezenfektan taşımalıyız. Toplu taşıma araçlarında ya da farklı bir noktada hastalık taşıyacağını düşündüğünüz bir yere temas ettiyseniz kolonya ve dezenfektanı kullanmalısınız.

Hastalığın bulaşma seyrini ve bizlere aktarılan bilgileri göz önünde bulundurmalıyız. Daha az tokalaşmak ve sarılmak gibi. Kendinizi halsiz, yorgun hissediyor ve vücut ateşinizin yüksek olduğunu düşünüyorsanız bir sağlık kuruluşuna başvurmayı ihmal etmeyin."

Çorlu TSO'dan uyarı

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı İzzet Volkan, koronavirüs nedeniyle bazı alanlarda halkın mağdur edildiğini söyledi.

Bu sorunla mücadele edeceklerini belirten Volkan, şunları kaydetti:

"Koronavirüs bahane edilerek bazı ürünlerin fiyatlarında artış görülmüştür. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız."

Çorlu Çarşı Esnafı Platformu çalışmalarına devam ediyor

Platform Başkanı Mustafa Cem Erdurur, yaptığı açıklamada, bir süre önce Omurtak Caddesi'nde bazı uygulamalar yaptıklarını ve şimdi yine yeni bir programa geçtiklerini söyledi.

Omurtak Caddesi'ndeki esnafı hareketlendirerek işlerde artış sağlamak için çalıştıklarıını belirten Erdurur, "Omurtak Caddesi'nde belediye ile ışıklandırma çalışması yaptık. Bu ışıklandırma çarşı esnafına güzel bir heyecan kattı ve güzel bir görünüm yarattı. Şimdi İmaret Sokak esnafı için kolları sıvadık." dedi.

Erdurur, şu ifadeleri kullandı:

"İmaret Sokak Çorlu'nun en eski alış veriş alanlarından biri. Burada tekstilden gıdaya, kuaförlük hizmetlerinden elektronik işletmelerine kadar birçok esnaf var. Burada, sokak aydınlatma direklerini aynı renge boyadık. Duvarları aynı renge boyuyoruz. Sokağın üzerine güzel bir aydınlatma sistemi yaptıracağız. Burada esnafımıza yeni bir heyecan kazandırmak ve bir sinerji yaratmak için çalışıyoruz."

Ahmet Sarıkurt, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:14 Kaynak: AA
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