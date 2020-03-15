Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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Tekirdağ'dan kısa kısa

6 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri Süleymanpaşa ilçesinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri Süleymanpaşa ilçesinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Soğancılar Caddesi'nde başlatılan sıcak asfalt serimi tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, hizmete geldikleri günden bu yana aralıksız çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

İlçedeki trafik yoğunluğunu azaltmayı hedeflediklerini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Yol seferberliğimiz aralıksız devam ediyor. Süleymanpaşa İlçemizde trafik yoğunluğunu azaltma hedefiyle projelendirdiğimiz ve yaptığımız yoğun çalışmalarla sona geldiğimiz Soğancılar Caddesi'nde asfalt çalışmalarımızı da tamamladık. Bağlantı yollarını da en kısa zamanda tamamlayarak Süleymanpaşa'da trafik akışına alternatif olacak önemli bir yol ağını hizmete almış olacağız."

TNKÜ'de sosyoloji günleri etkinliği düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanlığı tarafından sosyoloji günleri etkinliği düzenlendi.

TNKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

TNKÜ Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. İhsan Çetin etkinlikte yaptığı konuşmada bölgedeki insan objeleri incelediklerini ve bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını belirterek etkinliğin verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:50 Kaynak: AA
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