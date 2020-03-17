Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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Tekirdağ'dan kısa kısa

7 saat önce

Süleymanpaşa Belediyesi, Gençlik Merkezi bünyesindeki spor alanlarının yenileme çalışmalarına başladı.

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Süleymanpaşa Belediyesi, Gençlik Merkezi bünyesindeki spor alanlarının yenileme çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılana açıklamaya göre, 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Gençlik Merkezi'ndeki futbol, basketbol, voleybol sahaları ve tenis kortu yenilenecek.

Mevcut tenis kortunun yenilenmesi ile başlayan çalışmalarda kort hem yaz hem de kış şartlarında kullanılabilecek şekilde hazırlanarak hizmete sunulacak.


Futbol sahasında da mevcut ölçüleri büyüterek zemin betonu, halısı ve tel örgülerini yenileyerek çevresi aydınlatmalarla donatılacak.


Araç ve yaya trafiğini de rahatlatacak düzenleme kapsamında Gençlik Merkezi yeni bir görünüme kavuşacak.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de yaptığı açıklamada, çalışmaların büyük bir hızla sürdüğünü ve kısa bir süre içinde gençlere yeni imkanlar sunacaklarını ifade etti.

TREDAŞ'ta koronavirüsü karşı önlemler artırıldı

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tarafından, genel müdürlük, bağlı işletme ve şefliklerinde koronavirüs (COVİD-19) salgını riskinin azaltılması kapsamında önlemler arttırıldı.

TREDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, tedbirler kapsamında, genel müdürlük ve bağlı tüm lokasyonlar için, genel temizlik ve ilaçlama (dezenfeksiyon) işlemleri periyodik olarak yapılıyor.

Otomatik sıvı sabunluk ve dezenfektan cihazları alımı yapılarak tüm lokasyonlarda montaj işlemleri gerçekleştirildi.

Koronavirüs ile ilgili ilk vakadan itibaren Sağlık Bakanlığı yayınları çalışanlarla ve sosyal medya aracılığıyla müşterilerle paylaşıldığı belirtildi.

Süleymanpaşa, Koronavirüs, basketbol, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:06 Kaynak: AA
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