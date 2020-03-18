Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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Tekirdağ'dan kısa kısa

6 saat önce

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erduğan mesajında Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin güçlü duruşu sayesinde kazanıldığını belirtti.

Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu ifade eden Erduğan, şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi'nde milletimiz bağımsızlığı ve vatanı uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan birlik, beraberlik ve dayanışma içinde dönemin en gelişmiş teknolojilerinin kullanıldığı silahlara karşı hiç tereddüt etmeden tüm varlığını vatan savunmasına feda ederek tüm dünyaya 'Çanakkale geçilmez' gerçeğini kabul ettirmiş ve bu destanın mimarı olmuşlardır.


Bu duygularla, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, ebediyete intikal eden kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."

Süleymanpaşa'da yol yapım çalışmaları

Süleymanpaşa ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalar hızlandı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçeyi güzelleştirmek için çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Yükselen bir Süleymanpaşa gayesi ile mahalle sakinleri ile de fikir alışverişinde bulunarak şehrin ihtiyaçlarını ve görülen aksaklıklarını gidermeye çalıştığını bir kez daha kanıtladı." ifadelerini kullandı.

Çanakkale, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:36 Kaynak: AA

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