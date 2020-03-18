Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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Tekirdağ'dan kısa kısa

6 saat önce

Marmaraereğlisi Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilaçlama ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

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Marmaraereğlisi Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilaçlama ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs ve diğer salgın hastalıkların önüne geçmek için vatandaşların sıklıkla kullandığı ortak kullanım alanlarının ilaçlandığını belirtti.

Okullar, camiler ve farklı kamu kurumlarında özel ekipmanlarla geniş çaplı ilaçlama ve temizlik çalışması yapıldığını ifade eden Ata, hijyen çalışmalarının büyük titizlikle yürütülmeye devam ettiğini kaydetti.

Ata, gerekli tedbirleri aldıklarına vurgu yaparak, "Ekiplerimizle istişare ederek toplu kullanılan alanlarında ilaçlama çalışması başlattık. Halkımızın sağlığı ve güvenliği için tüm çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergene'de koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları

Ergene Belediyesi, ilçe genelinde koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, halkın sağlığını tehdit eden koronavirüse karşı ilçe genelinde önlemler aldıklarını ifade etti.

Dezenfekte çalışmalarının gece gündüz devam ettiğini anlatan Yüksel, başta toplu yaşam alanları olmak üzere çocuk parkları, okullar, ibadethaneler ve durakların dezenfekte edildiğini kaydetti.

Marmaraereğlisi, Hikmet Ata, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:54 Kaynak: AA

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