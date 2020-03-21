Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi, kendi bünyesindeki seralarda yetiştirdiği çiçeklerle ilçeyi renklendirmeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, refüj, yeşil alanlar, park ve mesire alanları ile ilgili çalışmaları arttıran ekipler, mevsimsel çiçekler ile şehri renklendirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi ile Namık Kemal Üniversitesi arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Ziraat Fakültesi tarafından Naip Mahallesi'nde kurulan Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Merkezinden klonlanan 5 bin tohum da Süleymanpaşa Belediyesine teslim edildi.

Asyaport Limanı'nda koronavirüs önlemi

Asyaport Limanından yapılan açıklamada, gemilerde bulunan personelin koronavirüs tedbirleri kapsamında gemiden indirilmediği belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de hayatı etkileyen zorlu ve hassas bir dönemden geçtiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Asyaport, koronavirüsüne ilişkin, hükümetimiz ve resmi kurumlarca yayınlanan talimatlar doğrultusunda gerekli önlemleri fazlasıyla almaktadır. Tekirdağ Valiliğince tedbir amaçlı alınan kararlar kapsamında gemi personelinin, gemiden inmesine izin verilmemektedir. Şirketimizde ve yanaşan gemi personellerinde şuana kadar koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. Bu konuda Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışındaki söylenti veya paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız."

Tekirdağ'da huzur ve güven uygulaması

Tekirdağ'da genel güvenlik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

İl genelinde 72 ekip, 364 personelle planlı bir şekilde yapılan arama, kontrol ve denetimler sonucunda, 809 kişinin GBT kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu tespit edilen 4 kişi yakalandı, bir kişi gözaltına alındı.

Kontrol edilen 197 araçtan 20'sine 13 bin 954 lira idari ceza uygulandı, bir araç trafikten men edildi.