Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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Tekirdağ'dan kısa kısa

6 saat önce

Muratlı ilçesinde koronovirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

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Muratlı ilçesinde koronovirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, dezenfekte çalışmalarının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği belirtildi.

Çalışmalar kapsamında İnanlı, Arzulu, Hanoğlu, Yavaşça ve Yurtbekler mahallelerindeki cadde ile sokaklar dezenfekte edildi.

Süleymanpaşa'da yol yapım çalışmaları

Süleymanpaşa ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Değirmenaltı Mahallesi'nde yol ve kaldırım yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çalışmaları yerinde inceleyerek Fen İşleri Müdürü Kenan Taşkın'dan bilgi aldı.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Muratlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:14 Kaynak: AA

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