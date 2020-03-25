Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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Tekirdağ'dan kısa kısa

6 saat önce

Süleymanpaşa Belediyesi koronavirüse (Kovid-19) karşı çalışmalarına devam ediyor.

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Süleymanpaşa Belediyesi koronavirüse (Kovid-19) karşı çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehrin her köşesinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, sokaklar, yollar, kaldırımlar, çocuk oyun alanları, sağlık hizmeti veren kurumlar, kamu hizmet binalarını dezenfekte ederek, virüse karşı önlemlerini arttırıyor.

"Koronavirüsü tedbirlerimizden daha güçlü değildir" sloganıyla hizmet eden Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, tedbiri elden bırakmamak gayesi ile kendi hizmet binaları ve araçlarını da dezenfekte ederek, olası tehditlerin önüne geçmek için mücadele ediyor.

Halkı bilgilendirici afişler, billboardlar ve broşürler ile vatandaşların virüs ve korunma yolları hakkında detaylı bilgi sahibi olması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Kızılay ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor

Türk Kızılay Tekirdağ Şubesi, temel gıda ürünleri ve temizlik malzemelerini ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar teslim ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Türk Kızılay Tekirdağ Şubesi tarafından ilçe merkezinde tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatılıyor.

Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahibi büyüklerin gıda ve hijyen malzemelerini ulaştırmaya devam ettiklerini bildirdi.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:22 Kaynak: AA

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