Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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Tekirdağ'dan kısa kısa

6 saat önce

Ergene Belediyesi ekipleri ilçedeki çöp konteynerlerini dezenfekte etti.

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Ergene Belediyesi ekipleri ilçedeki çöp konteynerlerini dezenfekte etti.


Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında ilçe genelindeki çöp konteynerlerini dezenfekte ettiklerini ve hastalığın yayılmaması için çalıştıklarını söyledi.

Çalışmaların büyük bir titizlikle devam ettiğini ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:

"Koronavirüsü önlemek adına ilçemizde aldığımız tedbirler tüm hızıyla devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerimiz özel kıyafetlerini giyerek vatandaşların yoğun kullandığı kaldırımları, çöp konteynerlerini, cadde ve sokakları ilaçlıyor. Pazar yeri olarak kullanılan alanlarımız da ilaçlanıp dezenfekte ediliyor. Vatandaşlarımıza zorunlu kalmadıkça evlerinden çıkmamalarını öneriyorum."

Çorlu Belediyesi Meclis toplantıları ertelendi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında nisan, mayıs ve haziran aylarında gerçekleştirecekleri Meclis toplantılarının ertelendiğini bildirdi.

Sarıkurt yaptığı yazılı açıklamada, kararın İçişleri Bakanlığınca gönderilen genelge doğrultusunda alındığını ifade etti.

Koronavirüse karşı önlemlerin artırıldığını aktaran Sarıkurt, şöyle devam etti:

"Genelge kapsamında başka ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin çalışmalarına yönelik tedbirlerin alınması gerekli görüldüğüne dikkat çekilerek, tedbirler alındı. Bu kapsamda, büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclisleri toplantıları ertelendi."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:02 Kaynak: AA

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