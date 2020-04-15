Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan yaşlıların ilaçlarını eczaneden zabıta ekipleri alıyor.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, vatanadaşların ihtiyaçlarını karşılamak için zabıta ekiplerinin seferber olduğunu belirtti.

Alışverişini yaptıkları yaşlıların faturalarını da zabıta ekiplerinin ödediğini aktaran Yüksel, "Zabıta ekiplerimiz ilçemizin birçok noktasında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Bu süreçte Ergene Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla halkımızın yanındayız, tek isteğimiz halkımızın sağlığı ve onların sağlığı için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fırın ve pastanelerde hijyen denetimi

Marmaraereğlisi ilçesinde zabıta fırın ve pastanelerde hijyen denetimi yaptı.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm dünyaya yayılan ve insan sağlığını tehdit eden korona virüs hastalığıyla mücadelemizi hep birlikte vereceğiz. Çok ciddi bir süreçten geçiyoruz. Özellikle üreticilerimizin hijyen kurallarına çok daha fazla özen göstermesi gereken bir durumdayız. Bu virüsten korunmak için tüm kuralları, tedbir ve önlemleri en verimli şekilde uygulamalıyız. İnşallah bu zor günleri en kısa sürede atlatacağız."

"Tebrik çiçekleri erzağa dönüşüyor" projesi

Ergene ilçesinde belediye, 60 yaş üzerinde doğum günü olan vatandaşların evine erzak paketi gönderiyor.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara çiçek yerine gıda yardımında bulunmaya başladıklarını aktardı.

Sosyal Belediyeciliği her zaman ön planda tuttuklarını anlatan Yüksel, "Belediyemiz tarafından hediye olarak gönderilen tebrik çiçeğini iptal ederek, bunun yerine doğum günü hediyesini erzak paketine dönüştürdük. 60 yaş üzerinde doğum günü olan vatandaşlarımıza erzak paketi gönderiyoruz. Bu günler geçene kadar birlikte sağlıklı günlerde görüşebilmek için, kendimiz için Ergene'miz için evde kalalım." ifadelerini kullandı.