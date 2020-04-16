Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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Tekirdağ'dan kısa kısa

6 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında 11 ilçede hizmet veren 358 mahalle muhtarına hijyen paketi dağıtımına başladı.

Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında 11 ilçede hizmet veren 358 mahalle muhtarına hijyen paketi dağıtımına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Muhtarlar Derneğini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ilk hijyen paketlerini Dernek Başkanı Mahir Sadık ile Demirli Mahallesi Muhtarı Yüksel Uçan'a teslim etti.

Albayrak, koronavirüs tedbirleri kapsamında mahallelerinde gerekli çalışmaları yoğun bir şekilde yürüten muhtarlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Hijyen paketlerinin içinde bez maske, dezenfektan, eldiven, koruyucu tulum, koruyucu maske ve ıslak mendil bulunuyor.

Belediye Başkanı Yüksel çalışmaları inceledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları inceledi.

Yüksel, Akçahalil Mahallesi'ndeki cami minaresini yenileme çalışmaları hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Daha sonra Karahisarlı Mahallesi'ne geçen Yüksel, mahalle sakinlerini ile görüş alışverişinde bulundu ve taleplerini dinledi.

Yüksel, burada yaptığı konuşmada, belediyenin koronavirüsle mücadelede çok büyük çaba sarfettiğini belirterek, "Çünkü vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli. Diğer taraftan da belediyecilik hizmetlerini içinde bulunduğumuz zorlu şartlara rağmen gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün de kırsal mahallelerde görev yapan çalışanlarımız ile birlikteydik. Belediyecilik hizmetlerimizin aksamaması için özveriyle çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinin koronavirüsle mücadele çalışmaları

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, halkın sağlığını korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla tüm birimleri ile koronavirüs salgınıyla mücadelesini sürdürüyor.

Zabıta ekipleri, salgının ortaya çıktığı günden itibaren sahada önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Maske üretimi ve satışı yapan eczane ve depoların, Ticaret ve Sanayi İl Müdürlüğü ile denetleme çalışmalarına katılan ekipler, yasaya aykırı hareket eden kişi ve firmalara tutanak tutarak gerekli yasal işlemleri uyguluyor.

Koronavirüs salgınından korunma yolları ve alınacak tedbirler konusunda bastırılan afiş, broşür gibi bilgilendirici materyallerin vatandaşlara dağıtımı sağlandı.

Zabıta araçlarından sık sık sosyal mesafe kuralına uyulması ve zorunlu haller dışında sokağa çıkılmaması konusunda anonslar yapılıyor.

Sosyal mesafe kuralı konusunda farkındalığı artırmak amacıyla vatandaşların yoğun kullandığı yerlere uyarıcı stikerler yapıştırıldı.

Vefa Destek Grubu'na katkı vermek ve sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, market alışverişi, maaş çekme ve ilaç temin etme gibi işlemler görevli zabıta ekiplerince sürdürülüyor.

Belediyenin kendi imkanları ile ürettiği maskeler, zabıta ekipleri tarafından vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

Koronavirüs, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 01:36 Kaynak: AA

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