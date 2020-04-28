Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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Tekirdağ'dan kısa kısa

7 saat önce

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

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Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Sarıkurt, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, salgınla yurt genelinde mücadele ettiklerini söyledi.

Panik yapmadan gerekli önlemleri aldıklarını anlatan Sarıkurt, "Belediye ekiplerimiz mahallelerimizi, sokaklarımızı, kentimizdeki hizmet binalarını ilaçlamaya devam ediyor. Tüm muhtarlarımızı ziyaret edeceğiz, öncelikle büyük mahallelerimizden başladık." dedi.

Ergene Belediyesi yol ve asfaltlama çalışmaları

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Pınarbaşı ve Ulaş mahallelerinde tamirat ve yol çalışmasında bulunduklarını söyledi.

Diğer ekiplerin de Yeşiltepe Mahallesi'nde asfalt ve kilit parke taşı uygulamalarına devam ettiklerini anlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Yüzlerce ölüme neden olan ve hayatı adeta felç eden salgın riskinin ne kadar süreceği, hayatın ne zaman normale döneceği belli değil. Ergene Belediyesi olarak bu zorlu süreçte salgına karşı önlem almaya yönelik çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ederken, belediyecilik hizmetlerimiz aksatılmadan sürüyor."

Ergene'de yollar deterjanla yıkandı

Ergene'de Velimeşe ve Marmaracık mahallelerinde cadde ve sokaklar deterjanlı suyla yıkanarak dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından cadde ve sokakların deterjanlı sularla yıkanarak dezenfekte edildiğini söyledi.

Velimeşe Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyen Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden daha önemlidir. Salgına karşı aldığımız tedbirler ilçemizde en üst seviyededir. Paniğe gerek yok, halkımızın sağlığı için canla başla mücadele ediyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Ergene'de yapılan çalışmalardan dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a teşekkürlerimi iletiyorum"

Çorlu'da "Nefes Kredisi" başvuruları başladı

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) geçtiğimiz yıllarda 6 kez gerçekleştirdiği KOBİ Finansman Projesi TOBB Nefes Kredisi'nin yeniden başladığını söyledi.

Volkan, koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde oda üyelerinin finansal ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak için Tekirdağ'da cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmeler için bugünden itibaren Nefes Kredisi'nin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde hayata geçirildiğini belirtti.

Ödemelerin yıllık yüzde 7,5 faiz ile 2021'de aylık eşit 12 taksitle yapılacağını ifade eden Volkan, şunları kaydetti:

"Kredide üst limit illere göre 50 bin ile 100 bin lira arasında değişiyor. TOBB Nefes Kredisi'nin, 2020 projesinin 6,25 milyar liralık bir kredi hacmine ulaşması bekleniyor. Şirketlerimizi yaşatarak salgın sonrası döneme girmemiz gerekiyor. Salgın sonrası küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yeni bir hal alacak. İş yapma biçimleri değişecek, rekabet zorlaşacak. Bu bilinçle, bu işi bir seferberlik gibi gördük ve salgının ilk gününden beri gece gündüz demeden çalışıyoruz. TOBB başkanımızın önderliğinde 365 oda, borsa olarak elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyuyoruz.

Cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmelerimiz bugünden itibaren odamızdan alacakları üyelik belgesi ile Denizbank şubesine başvurabilecekler. Odamız üyeleri odamıza gelmeden www.corlutso.org.tr adresine girerek e-belge olarak da belgelerini alabilecekler."

Ahmet Sarıkurt, Tekirdağ, Ergene, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 04:52 Kaynak: AA


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