Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, belediye personelinin "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nü kutladı.

Ata, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, belediye garajında personelle bir araya geldi.

İşçilerin bayramını kutlayan Ata, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz vatandaşlarımızın sağlığı için yedi gün yirmi dört saat görev başında. Yapılan tüm çalışmalarda personelimizin emeği çok büyüktür. İlçemize daha faydalı olabilmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yapmış olduğumuz tüm çalışmalar özellikle bu dönemde vatandaşlarımızın konforunu arttırarak, refahını sağlamaya yöneliktir. Daha güzel ve sağlıklı günlerde birlikte olabilmek için projelerimizi hazırlamaya ve yönlendirmeye devam ediyoruz. Yürüttüğümüz her çalışma bir ekip işidir"

MÜSİAD'dan ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Tekirdağ Şubesi, ihtiyaç sahiplerine gıda yardım paketi dağıttı.

Şube Başkanı Ahmet Candan, yaptığı açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin de destekleriyle hazırlanan gıda yardım paketlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Marmaraereğlisi Türkmenli Mahalle Muhtarı Mümin Somuncu ve Vefa Destek Gurubu yetkililerine teslim edildiğini söyledi.

Candan, şunları kaydetti:

"Ramazan coşkusunu Kovid-19 salgını nedeniyle yaşayamıyoruz. Ancak unutulmamalıdır ki ramazan birlik ve beraberlik ayıdır. Yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Bizler bu bilince sahip iş adamları olarak, her zaman bu hassasiyet ile çalışmaya ve yardım etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız erzak yardımlarını, belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yetkililere teslim ettik."