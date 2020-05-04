Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu Belediyesince "Ramazan Etkinlikleri" kapsamında dijital platformlar üzerinden konserler düzenleniyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçildiğini, ramazan boyunca düzenlenecek canlı yayın konserleriyle vatandaşlara moral vermek istediklerini söyledi.

Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde düzenlenen ve dijital platformlardan canlı yayınlanan konserlerin devam ettiğini belirten Sarıkurt, şöyle konuştu:

"Koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçiyoruz. Gönül isterdi ki hep beraber meydanlarda düzenlediğimiz iftar programlarında ya da konserlerde sizlerle olalım, kardeşçe kucaklaşalım. Ancak şimdilik ramazan ayının maneviyatı ve birleştirici gücüyle sizlerle ekran karşısında buluşabiliyoruz. Biraz olsun sizleri mutlu edebilmek için değerli sanatçılarımızı dijital platformlar aracılığı ile evlerinize konuk ediyoruz. Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz canlı yayın konserlerimize devam edeceğiz."

Ergene'de ilaçlama çalışmaları

Ergene Belediyesi, ilçede toplum sağlığını tehdit eden karasinek ve sivrisinek larvalarına karşı ilaçlama çalışmalarını arttırdı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, vatandaşların yaz aylarını rahat bir şekilde geçirmesini sağlamak amacıyla larva ile mücadele çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Yüksel, ekiplerin sinek ve haşerelere karşı göl, su birikintileri, bataklık, çöp alanları ve kanallarda etkin bir şekilde ilaçlama yapıldığını belirterek, dünyayı ve ülkeyi etkisi altına alan Kovid-19 salgını için ilçenin her noktasında hijyen ve temizliği sağlamak için aralıksız çalıştıklarını kaydetti.