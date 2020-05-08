Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Marmaraereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Şen Yakuplu, Türkmenli ve Çeşmeli mahallelerine ziyarette bulundu.

Şen, gerçekleştirdiği ziyarette muhtarlar ile birlikte mahallelerin sorunlarını yerinde inceleyerek, çözüm için ilgili ekiplerrle iletişime geçti.

Mahallelerde gerekli görülen işlemler hakkında bilgi alışverişinde bulunan Şen, aynı zamanda mahalle muhtarlarına dağıtılmak üzere maske verdi.

Ergene'de asfaltlama çalışmaları

Ergene Belediyesi asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, hava şartlarının düzelmesiyle birlikte asfaltlama çalışmalarına başladıklarını söyledi.

İlçe genelinde ekipleriyle birlikte belirledikleri program dahilinde asfaltlama çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Başkan Yüksel, aciliyet sıralamasına göre bütün ihtiyaç duyulan bölgelere müdahale edeceklerini belirtti.

Kooperatif yöneticilerinden Başkan Ata'ya ziyaret

Marmaraereğlisi Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Ferit Direk ve Yeniçiftlik Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Cumhur Küreşoğlu, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata'yı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sonunda açıklamada bulunan Belediye Başkanı Ata, ramazan ayında ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttıkları erzak yardımlarını, kooperatiflerden temin ettiklerini söyledi.