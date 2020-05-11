Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesi kendi imalathanesinde üretimine başladığı koruyucu maskelerin yanı sıra "şeffaf siperli maske" de üretiyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların sağlığı için Ergene Belediyesi Kültür Merkezi bünyesinde kurdukları atölyede koruyucu maske üretimine başladıklarını söyledi.

Ürettikleri koruyucu siperli maskelerin ilk önce sağlık çalışanlarına dağıtılacağını belirten Yüksel, " Türkiye'de ve tüm dünyada devam eden Kovid-19 salgını nedeniyle koruyucu tedbirler almaya devam ediyoruz." dedi.

Yüksel, şunları kaydetti:

"Ürettiğimiz bu maskeler gözümüzü ve yüzümüzü koruyor. Yüz koruyucu maske ile karşıdan gelebilecek kabarcıkların yüzümüze ulaşması engelleniyor. Bu yüzden özellikle sağlık çalışanlarımız için faydalı olacak. Ayrıca işimiz bittiğinde bu maskenin her iki tarafını da kolonya ile ya da dezenfektanla temizleyebilir ve tekrar kullanabiliriz."

Vakıflar Haftası

Marmaraereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Şen, Vakıflar Haftası dolayısıyla Marmaraereğlisi Kaymakamlığı İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vakıf Müdürü Gülmez Dinç ile bir araya gelen Şen, "Vakıflarımız toplumumuzda ki birlik ve beraberliğin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Geleneklerimizden günümüze miras kalan bu kültür ile şimdiye kadar insanlık adına birçok yarar sağlanmıştır. Vakıflarımızın toplumumuz açısından faydalarını biliyor ve bu sebeple destekliyoruz." dedi.

Ergene Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Yeşiltepe Mahallesi Ortaç Sokak'ta kilit parke taşı çalışması gerçekleştirdiğini ve rutin hizmetlerin devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Ergene'de yapılmayan yolumuz kalmayacak, sözümüzün sonuna kadar arkasındayız. İşte bugün burada devam eden bir yol çalışmamız bulunuyor, halkımızın sadece yol konusunda sabırlı olmalarını istiyorum. Ergene Belediyesi salgınla mücadelenin yanı sıra rutin belediyecilik hizmetlerine de aralıksız bir şekilde devam ediyor."