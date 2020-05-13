Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra sokağa çıkan çocuklar, eğlendi.

Normalleşme sürecinde 0-14 yaş grubunda olan çocukların 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarına izin verildi.

İlçenin hemen hemen her yerinde çocuklar park ve bahçelerde oyunlar oynayarak zaman geçirdi.

Bazı çocuklar da bisiklete binerek eğlendi.

Yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 1 Haziran

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, 2020 yılı emlak vergisi, çevre ve temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergisinin 1. taksit ödemelerinin ve 7020 ile 7143 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödemelerinin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sona ereceğini bildirdi.

Kum, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız belediyemize olan borçlarını kanun hükümlerinden faydalanarak yapılandırmışlardı. Söz konusu yapılandırmadan faydalanma haklarını kaybetmemeleri için 1 Haziran'a kadar borç yapılandırma taksitlerini yatırmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız 444 99 59 numaralı iletişim hattımızı arayarak çağrı merkezimizden ilgili borçlarını öğrenebilirler."