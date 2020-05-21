Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesi ekipleri, uzun bir aranın ardından açılan berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetledi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla mart ayında faaliyetlerine ara verilen berber, kuaför ve güzellik salonlarının, uzun bir aranın ardından işletmelerini yeniden açıp vatandaşlara hizmet vermeye başladığını söyledi.

Genelgeyle çalışma yönergeleri yeniden belirlenen berber, kuaför ve güzellik salonlarını zabıta ekiplerinin denetlemeye başladığını belirten Yüksel, halkın sağlığını ön planda tuttuklarını ifade etti.

Zabıta ekiplerinin, işletme sahiplerini ve çalışanları açıklanan kuralları uygulamaları yönünde uyardığını anlatan Yüksel, "Uzun bir aradan sonra yeniden faaliyetlerine başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarını zabıta ekiplerimiz aracılığıyla denetliyoruz. Bu denetimlerimiz özellikle temizlik ve dezenfeksiyon üzerine oluyor. Halkımızın sağlığı bizim için önemli." dedi.

Marmaraereğlisi'nde yol yapım çalışmaları sürüyor

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinde "Bozuk yol kalmayacak" sloganını duyurduklarını ve bu bağlamda çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmaların Kamaradere ve Dereağzı mahallelerinde sürdürüldüğünü kaydeden Ata, halkın yoğun olarak kullandığı alanlar başta olmak üzere bütün ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Ata, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız süreçte pandemi dolayısıyla çalışmalarımızın bir bölümünde buraya yoğunlaşmak durumunda kaldık. Ancak bu durum belediyecilik hizmetlerimizin öteleneceği anlamına gelmemektedir. Vatandaşlarımızın kolay ve sağlıklı bir ulaşım gerçekleştirebilmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Belediyemizin birim ekipleri, halkın sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı günlerde dahi görevlerinin başındadır."

Ergene Belediyesi 221 bin 100 maske dağıttı

Ergene Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede 221 bin 100 maske dağıttı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Ergene Kültür Merkezi'nde kurulan maske atölyesinde üretilen maskeleri vatandaşların evlerine kadar götürdüklerini söyledi.

İlçenin her yerindeki mahallelere giderek vatandaşa ücretsiz maske dağıttıklarını kaydeden Yüksel, bugüne kadar 221 bin 100 maske dağıttıklarını ifade etti.

Yüksel, ürettikleri maskeleri dağıtmaya devam ettiklerini dile getirerek, " Ürettiğimiz maskeleri muhtarlarımıza teslim ettik, bunun yanı sıra ayrıca belediye personellerimiz ile kapı kapı gezerek vatandaşlarımızın evlerine de teslim ediyoruz." dedi.