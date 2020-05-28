Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince başlatılan "Askıda Fatura" uygulamasına Çorlulu öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarla katkıda bulundu.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Arif Yiğit Okan ve 2. sınıf öğrencisi Eren Yağız Okan'ın biriktirdikleri harçlıklarla "Askıda Fatura" kampanyasına destek olduklarını söyledi.

Okan kardeşlerin belediyeye gelerek zarflara yerleştirdikleri harçlıklarını kendisine verdiklerini anlatan Sarıkurt, öğrencilerin harçlıklarıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım ettikleri için gurur duyduklarını ifade etti.

Çorlu'da afet hazırlıkları devam ediyor

Çorlu Belediyesi ile Afet ve Acil Durum Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında iki farklı noktada konuşlandırılan afet konteynerlerinin ardından telsiz alım, frekans ve role hizmet alım çalışmalarında da son aşamaya gelindi.

Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, yaptığı açıklamada, pandemi sürecinden hemen önce Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği nezdinde düzenlenen Afet Riski Azaltma ve Deprem Çalıştayı'nın ardından çalışmaların önemli bir kısmını tamamladıklarını söyledi.

Çalışmalar sonucu edinilen kazanımların, Afet ve Acil Durum Komisyonu'nun çalışmalarına ışık tutacağını belirten Çolpan, koronavirüs salgını süresince afet hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.

Çorlu'da yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Esentepe Mahallesi Erenler Sokak ve Hürriyet Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta gerçekleştirilen yol ve kaldırım çalışmalarında 2 bobcat, 2 bekoloder, 2 silindir, 4 kamyon, 1 finişer ve 20 personelin görev aldığını söyledi.

İlçe genelinde çalışmaların devam ettiğini belirten Sarıkurt, bu kapsamda 390 ton tüvenan, bin 135 ton balans ve 490 ton sıcak asfalt serimi yapılırken, kaldırım çalışmalarında ise 756 metrekare kilit taşı, 765 metrekare karo taşı, 579 metretül belediye bordürü ve 176 ton taş tozu kullanıldığını kaydetti.