Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesi, yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Sağlık Mahallesi 6'ncı Sokak'ta başlayan yol çalışmalarını yerinde incelediğini ve ekiplerden bilgi aldığını söyledi.

Üst yapı çalışmalarında uzun bir mesafe kat ettiklerini belirten Yüksel, "Pandemi döneminde Ergene'de 50 bin metrekare parke taş uygulaması yaptık. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Kısa süre sonra diğer bölgelerde de yol yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Marmaraereğlisi'nde dezenfeksiyon çalışması

Marmaraereğlisi Belediyesi, normalleşme sürecinde de dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin özellikle halkın ortak kullanım alanlarında çalışma yürüttüğünü söyledi.

Kafe, restoran, kuaför gibi yerlerin dezenfekte edildiğini anlatan Ata, "İlçemizde en başından beri alınması gereken tüm tedbirleri aldık. Toplu kullanım sağlanan tüm alanlar da pandeminin ortaya çıkmasından beri göstermiş olduğumuz hassasiyeti sürdürüyoruz." dedi.

Ergene'de ilaçlama çalışması

Ergene Belediyesi, larva, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin hava sıcaklıklarının artması ve yaz aylarının gelmesiyle karasinek, sivrisinek ve çeşitli haşerelerin üreme alanlarında ilaçlama çalışması yaptığını ifade etti.

Çalışmaların yaz boyu süreceğini belirten Yüksel, "Önceliğimiz haşerelerin üreme kaynağı olan yerler. Vatandaşlarımızın haşerelerden, sineklerden ve sinek vasıtasıyla bulaşan hastalıklardan uzak, rahat bir yaz geçirmelerini amaçlıyoruz." dedi.