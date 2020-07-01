Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

İşletmesi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine (NKÜ) devredilen Atatürk Kent Ormanı'nda bakım çalışmalarına başlandı.

İşletmesi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine (NKÜ) devredilen Atatürk Kent Ormanı'nda bakım çalışmalarına başlandı.

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NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'in öncülüğünde, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin, Genel Sekreter Murat Kamil Tırpancı, akademik ve idari personelin katılımı ve okunan dua ile bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına başlandı.

Rektör Şahin burada yaptığı konuşmada, kente ve vatandaşlara böyle güzel bir yeri kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Şahin, şunları kaydetti:

"NKÜ olarak hemen yanı başımızdaki bu alanın bir süredir atıl olması bizim için üzücüydü. Yaptığımız bu girişim ile burada yer alan ağaçların da korunacak olması sevindiricidir. Ayrıca pandemi sürecinde evlerinde kalarak salgının ilerlemesine engel olan Tekirdağlı hemşehrilerimize kontrollü normalleşme döneminde sosyal mesafe kurallarına uyarak tabiatla iç içe böyle güzel bir mekanın imkanlarını sunmak bizim için gurur vesilesidir."

NKÜ Atatürk Kent Ormanı, altyapı ve bakım çalışmalarının ardından üniversite tarafından mesire yeri olarak şehre kazandırılacak.

Belediye Başkanı Yüksel sanayi esnafını ziyaret etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Eski Sanayi Sitesi ile 100. Yıl Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her iki sanayi sitesinde de yapılan çalışmalar hakkında esnafı bilgilendiren Yüksel, esnafla fikir alışverişinde bulunarak taleplerini dinledi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren sanayi sitesi sakinleri, Yüksel'e teşekkür etti.

-TREPAŞ'dan elektrik borçlarında faiz silme kampanyası

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ), vadesi geçmiş tüm elektrik fatura borçlarını 3 Temmuz mesai saati bitimine kadar nakit ödeyen müşterilerin tüm faiz borçlarını sileceğini bildirdi.

TREPAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, kurum, gerçekleştirdiği kampanya ile vadesi geçmiş fatura borçlarının, tek seferde nakit olarak ödenmesi durumunda oluşan tüm gecikme zammı tutarlarını, bir defaya mahsus olmak üzere tahsil etmeyecek.

Müşteriler, sadece anapara borcunu ödeyerek borçlarını kapatmış olacak.

Kampanya, resmi daire, sanayi, ticarethane, mesken ve tarımsal sulama müşterileri de dahil olmak üzere tüm TREPAŞ müşterilerini kapsıyor. Müşteriler kampanyadan yararlanabilmek için 3 Temmuz tarihinde mesai saati bitimine kadar herhangi bir ilave başvuruya gerek kalmaksızın tüm TREPAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezlerinden, TREPAŞ yetkili veznelerinden, anlaşmalı bankalardan ve PTT şubelerinden ödeme yapabilecek.

Mustafa Kemal Atatürk, Tekirdağ, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Son Dakika

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