Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Marmaraereğlisi ilçesindeki düğün salonları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yenilendi.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, genelgeye göre açılan düğün salonunda, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına yenileme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Evlenecek çiftler için güzel bir ortam oluşturduklarını belirten Ata, şöyle konuştu:

"İçinde bulunduğumuz süreç dolayısıyla belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilecek olan düğünler için tüm önlemlerimizi aldık. Düğün yapılamayan süreci doğru değerlendirerek düğün salonumuzun eksiklerini giderdik. Hem salonumuzun içerisinde, hem de bahçesinde gerekli olan tadilat işlemlerini gerçekleştirerek vatandaşlarımızın kullanımına açtık."

- Metruk yapılar yıkılıyor

Marmaraereğlisi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan metruk binalarda yıkım işlemi gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, metruk bina ve yapıların ekipler tarafından belirli plan çerçevesinde yıkıldığını belirterek, "İlçemiz tarihsel zenginliği ile bölgenin antik kenti durumundadır. Belediyemiz bünyesinde görev yapan arkeoloğumuz yapılan bu çalışmalar sırasında ekiplerimizi denetliyor. Bu konuda oldukça hassas davranarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.